Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Visite de la chapelle Notre-Dame d’Onival

Rue Léveillé Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette chapelle, construite en 1886, est née avec la station balnéaire d’Onival-les-Bains à la fin du XIXème siècle. Accessible par un escalier qui longe le quartier, elle offre une vue d’ensemble du quartier et un point de vue imprenable de la plage d’Onival et des bas-champs.

Gratuit

Cette chapelle, construite en 1886, est née avec la station balnéaire d’Onival-les-Bains à la fin du XIXème siècle. Accessible par un escalier qui longe le quartier, elle offre une vue d’ensemble du quartier et un point de vue imprenable de la plage d’Onival et des bas-champs.

Gratuit .

Rue Léveillé Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

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English :

This chapel, built in 1886, was established along with the Onival-les-Bains seaside resort at the end of the 19th century. Accessible via a staircase that runs along the neighborhood, it offers a panoramic view of the area and a breathtaking vista of Onival Beach and the low-lying fields.

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Visite de la chapelle Notre-Dame d’Onival Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS