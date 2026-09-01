Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Visite de la chapelle Sainte-Edith au Bois de Cise

6 Route des Ormeaux Cise Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

C’est une visite découverte de la chapelle du Bois de Cise, construite en 1907, qui vous est proposée, Chapelle construite par Monsieur Montier, pour honorer la mémoire de sa fille Edith, décédée en 1902.

Gratuit

C’est une visite découverte de la chapelle du Bois de Cise, construite en 1907, qui vous est proposée, Chapelle construite par Monsieur Montier, pour honorer la mémoire de sa fille Edith, décédée en 1902.

Gratuit .

6 Route des Ormeaux Cise Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

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English :

We invite you to take a tour of the Bois de Cise Chapel, built in 1907, The chapel was built by Mr. Montier to honor the memory of his daughter Edith, who passed away in 1902.

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Visite de la chapelle Sainte-Edith au Bois de Cise Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS