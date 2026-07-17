Journées du Patrimoine – Visite de la station de traitement d’eau potable et du réservoir de Vernoy, Station d’eau potable du Vernoy, Vernoy

Informations pratiques

Journées du Patrimoine – Visite de la station de traitement d’eau potable et du réservoir de Vernoy Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Station d’eau potable du Vernoy Yonne

L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 7 ans ne pourront pas participer à cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:20:00+02:00

Bien plus qu’une simple infrastructure, venez découvrir ce site, gardien de la qualité de votre eau potable et témoin d’un savoir-faire technique au service de votre santé.

Au travers d’une visite guidée, retracez les étapes essentielles du traitement de l’eau potable et découvrez comment ce site vous permet d’avoir une eau de qualité, en quantité à votre robinet tous les jours.

Station d’eau potable du Vernoy La Vieille Tuilerie 89150 VERNOY Vernoy 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/Jqbbu »}]

Bien plus qu’une simple infrastructure, venez découvrir ce site, gardien de la qualité de votre eau potable et témoin d’un savoir-faire technique au service de votre santé.

©Veolia