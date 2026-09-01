Journées du Patrimoine | Visite de l’exposition permanente du Petit Musée Ault
samedi 19 septembre 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Journées du Patrimoine | Visite de l’exposition permanente du Petit Musée
Rue Léon Blum Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le petit musée d’Ault vous ouvre ses portes et vous propose une découverte commentée de son exposition permanente retraçant l’histoire de la Commune depuis les temps immémoriaux à nos jours avec un zoom sur la Belle époque qui a vu l’essor de la station balnéaire et le développement des bains de mer.
Gratuit
Le petit musée d’Ault vous ouvre ses portes et vous propose une découverte commentée de son exposition permanente retraçant l’histoire de la Commune depuis les temps immémoriaux à nos jours avec un zoom sur la Belle époque qui a vu l’essor de la station balnéaire et le développement des bains de mer.
Gratuit .
Rue Léon Blum Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
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English :
The small museum in Ault welcomes you and offers a guided tour of its permanent exhibition, which tracesthe history of the town from time immemorial to the present day, with a special focus on the Belle Époque, which saw the rise of the seaside resort and the development of sea bathing.
Free admission
L’événement Journées du Patrimoine | Visite de l’exposition permanente du Petit Musée Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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