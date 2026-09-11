Journées du Patrimoine visite de l’orgue de l’église Eglise Saint Vincent Urrugne

Informations pratiques

Urrugne

Journées du Patrimoine visite de l’orgue de l’église

Eglise Saint Vincent 4b rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La tribune de l’orgue d’Urrugne sera ouverte aux amateurs. L’occasion de venir essayer soi même l’instrument, ou de se faire expliquer son fonctionnement. Les portes grandes ouvertes dévoileront les entrailles d’un instrument de dix tonnes, sur trois étages. .

Eglise Saint Vincent 4b rue Bernard de Coral Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Journées du Patrimoine visite de l’orgue de l’église

L’événement Journées du Patrimoine visite de l’orgue de l’église Urrugne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque