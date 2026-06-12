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Fêtes d’Urrugne Salle Polyvalente Iturbidea Urrugne

Fêtes d’Urrugne Salle Polyvalente Iturbidea Urrugne

Fêtes d’Urrugne Salle Polyvalente Iturbidea Urrugne vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Salle Polyvalente Iturbidea

Adresse : Rue d'Iturbidea

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Tarif :

Urrugne

Fêtes d’Urrugne

Salle Polyvalente Iturbidea Rue d’Iturbidea Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

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Salle Polyvalente Iturbidea Rue d’Iturbidea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Fêtes d’Urrugne

L’événement Fêtes d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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