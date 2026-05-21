Concert Iturrutxa Socoa Urrugne

Urrugne

Concert Iturrutxa

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert .

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Concert Iturrutxa

L’événement Concert Iturrutxa Urrugne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Pays Basque