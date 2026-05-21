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Concert Iturrutxa Socoa Urrugne

Concert Iturrutxa Socoa Urrugne

Concert Iturrutxa Socoa Urrugne samedi 15 août 2026.

Lieu : Socoa

Adresse : Parking de l'Untxin

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Urrugne

Concert Iturrutxa

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert   .

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Concert Iturrutxa

L’événement Concert Iturrutxa Urrugne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Pays Basque

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