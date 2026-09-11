JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE SAINTE COLOMBE DE CABANES Saint-Génis-des-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Génis-des-Fontaines
Informations pratiques
Saint-Génis-des-Fontaines
JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE COLOMBE DE CABANES
Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez une chapelle exceptionnelle admirablement préservée dans un site boisé sur la commune de Saint-Genis-des-Fontaines !
Visites commentées samedi et dimanche, 10h à 12h et de 15h à 18.
Entrée gratuite, pas de réservation.
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Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
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English :
Discover an exceptional, beautifully preserved chapel nestled in a wooded area in the town of Saint-Genis-des-Fontaines!
Guided tours are available on Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 12 p.m. and from 3 p.m. to 6 p.m.
Admission is free; no reservations required.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE COLOMBE DE CABANES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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