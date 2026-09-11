JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE SAINTE COLOMBE DE CABANES Saint-Génis-des-Fontaines

Informations pratiques

Saint-Génis-des-Fontaines

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE COLOMBE DE CABANES

Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez une chapelle exceptionnelle admirablement préservée dans un site boisé sur la commune de Saint-Genis-des-Fontaines !

Visites commentées samedi et dimanche, 10h à 12h et de 15h à 18.

Entrée gratuite, pas de réservation.

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Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

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English :

Discover an exceptional, beautifully preserved chapel nestled in a wooded area in the town of Saint-Genis-des-Fontaines!

Guided tours are available on Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 12 p.m. and from 3 p.m. to 6 p.m.

Admission is free; no reservations required.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE COLOMBE DE CABANES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE