Informations pratiques

Saint-Génis-des-Fontaines

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE

13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le site exceptionnel du cloître et de l’abbatiale millénaire de l’abbaye bénédictine, joyaux du patrimoine religieux et artistique de notre territoire.

Visites guidées à 10h30, 14h et 16h30, animées par l’association ASVAC.

Durée 1h30. Gratuit, sur réservation.

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13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

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English :

Discover the exceptional site of the cloister and the thousand-year-old abbey church of the Benedictine abbey, jewels of our region’s religious and artistic heritage.

Guided tours at 10:30 a.m., 2:00 p.m., and 4:30 p.m., led by the ASVAC association.

Duration: 1 hour and 30 minutes. Free, by reservation.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE