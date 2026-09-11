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JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE Saint-Génis-des-Fontaines

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Génis-des-Fontaines

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE Saint-Génis-des-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
13 Rue Georges Clemenceau
Ville
66740 Saint-Génis-des-Fontaines
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Génis-des-Fontaines

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE

13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le site exceptionnel du cloître et de l’abbatiale millénaire de l’abbaye bénédictine, joyaux du patrimoine religieux et artistique de notre territoire.
Visites guidées à 10h30, 14h et 16h30, animées par l’association ASVAC.
Durée 1h30. Gratuit, sur réservation.
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13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 

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English :

Discover the exceptional site of the cloister and the thousand-year-old abbey church of the Benedictine abbey, jewels of our region’s religious and artistic heritage.
Guided tours at 10:30 a.m., 2:00 p.m., and 4:30 p.m., led by the ASVAC association.
Duration: 1 hour and 30 minutes. Free, by reservation.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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