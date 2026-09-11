JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE Saint-Génis-des-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Génis-des-Fontaines
Informations pratiques
Saint-Génis-des-Fontaines
JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE
13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le site exceptionnel du cloître et de l’abbatiale millénaire de l’abbaye bénédictine, joyaux du patrimoine religieux et artistique de notre territoire.
Visites guidées à 10h30, 14h et 16h30, animées par l’association ASVAC.
Durée 1h30. Gratuit, sur réservation.
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13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
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English :
Discover the exceptional site of the cloister and the thousand-year-old abbey church of the Benedictine abbey, jewels of our region’s religious and artistic heritage.
Guided tours at 10:30 a.m., 2:00 p.m., and 4:30 p.m., led by the ASVAC association.
Duration: 1 hour and 30 minutes. Free, by reservation.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITES GUIDEES DE L’ABBAYE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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