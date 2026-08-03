Informations pratiques

Denée

Journées du Patrimoine Visite-découverte du patrimoine Denéen

Salle polyvalente Denée Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le patrimoine Denéen et ses nombreuses maisons bourgeoises, demeures et édifices religieux

Comme à l’accoutumée à l’occasion des journées du patrimoine, l’association culturelle de Denée vous propose le temps d’une après-midi de découvrir le patrimoine Denéen et ses nombreuses maisons bourgeoises, demeures et édifices religieux. Au travers d’une déambulation encadrée dans le village et les jardins de certaines demeures particulières, venez profiter d’un parcours captivant ponctué d’anecdotes et d’informations historiques délivrées par les propriétaires des lieux et les guides du village.

Pour les PMR ou les familles avec jeunes enfants en poussette, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupe en voiture directement dans le bourg du village afin d’éviter la descente des 100 marches des remparts (rendez-vous à 15h30 en bas des remparts). .

Salle polyvalente Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 95 48 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the heritage of Den%E9en and its many townhouses, mansions, and religious buildings

L’événement Journées du Patrimoine Visite-découverte du patrimoine Denéen Denée a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages