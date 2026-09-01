Journées du patrimoine Visite des pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix
samedi 19 septembre 2026 · Toulx-Sainte-Croix
Informations pratiques
Toulx-Sainte-Croix
Journées du patrimoine Visite des pierres Jaumâtres
les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des journées du patrimoine, l’association vous propose une visite commentée des Pierres Jaumâtres. .
les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 74 20 63
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English : Journées du patrimoine Visite des pierres Jaumâtres
L’événement Journées du patrimoine Visite des pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-08-20 par Creuse Confluence Tourisme