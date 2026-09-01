Journées du Patrimoine | Visite d’une ancienne salle de classe Ault
samedi 19 septembre 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Journées du Patrimoine | Visite d’une ancienne salle de classe
Rue Léon Blum Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir et visiter la reconstitution d’une ancienne salle de classe. Un moment ludique et nostalgique, à partager en famille au cours duquel petits et grands pourront s’immerger dans un patrimoine scolaire, matériel et immatériel, riche en souvenirs. Vous êtes attendus nombreux pour l’embarquement vers ce voyage dans le temps !
Gratuit
Venez découvrir et visiter la reconstitution d’une ancienne salle de classe. Un moment ludique et nostalgique, à partager en famille au cours duquel petits et grands pourront s’immerger dans un patrimoine scolaire, matériel et immatériel, riche en souvenirs. Vous êtes attendus nombreux pour l’embarquement vers ce voyage dans le temps !
Gratuit .
Rue Léon Blum Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 82 91 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover and explore the recreation of an old classroom. A fun and nostalgic experience to share with the whole family, where young and old alike can immerse themselves in our school heritage—both tangible and intangible—rich with memories. We look forward to seeing many of you as we set off on this journey through time!
Free
L’événement Journées du Patrimoine | Visite d’une ancienne salle de classe Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Ault (Somme)
- 13ème Salon des Arts Ault 12 septembre 2026
- Longe côte Ault 12 septembre 2026
- Longe côte Ault 15 septembre 2026
- Mise en valeur des maisons aultoises par les couleurs, Devant l’ancien Casino à Ault, 2 Grande Rue, Ault 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine | Spectacle picardisant par Chés Démucheus Ault 18 septembre 2026