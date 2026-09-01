Informations pratiques

Ault

Journées du Patrimoine | Visite d’une ancienne salle de classe

Rue Léon Blum Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir et visiter la reconstitution d’une ancienne salle de classe. Un moment ludique et nostalgique, à partager en famille au cours duquel petits et grands pourront s’immerger dans un patrimoine scolaire, matériel et immatériel, riche en souvenirs. Vous êtes attendus nombreux pour l’embarquement vers ce voyage dans le temps !

Gratuit

Venez découvrir et visiter la reconstitution d’une ancienne salle de classe. Un moment ludique et nostalgique, à partager en famille au cours duquel petits et grands pourront s’immerger dans un patrimoine scolaire, matériel et immatériel, riche en souvenirs. Vous êtes attendus nombreux pour l’embarquement vers ce voyage dans le temps !

Gratuit .

Rue Léon Blum Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 82 91 14 14

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English :

Come discover and explore the recreation of an old classroom. A fun and nostalgic experience to share with the whole family, where young and old alike can immerse themselves in our school heritage—both tangible and intangible—rich with memories. We look forward to seeing many of you as we set off on this journey through time!

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Visite d’une ancienne salle de classe Ault a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS