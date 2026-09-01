Informations pratiques

La Baume-de-Transit

Journées du patrimoine visite & exposition

Eglise La Baume-de-Transit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du St sépulcre édifié au XIème siècle et converti en église par la suite.

Exposition sur la rénovation des calvaires en cours et notamment la Croix Monumentale avec explication sur les outils de la passion du christ présents

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Eglise La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20

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English :

Guided tour of the Holy Sepulcher, built in the 11th century and later converted into a church.

Exhibition on the ongoing restoration of the calvaries, particularly the Monumental Cross, with explanations of the instruments of Christ’s Passion on display

L’événement Journées du patrimoine visite & exposition La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence