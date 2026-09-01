Journées du Patrimoine visite guidée augmentée du Théâtre le Préau Vire Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Journées du Patrimoine visite guidée augmentée du Théâtre le Préau

Vire 1 Place Castel Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous ouvert à tous.tes sur la journée du 19 septembre.

à 16h30 Visite augmentée du Théâtre du Préau (format surprise !)

Entrez dans le théâtre…

A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous ouvert à tous.tes sur la journée du 19 septembre.

à 16h30 Visite augmentée du Théâtre du Préau (format surprise !)

Entrez dans le théâtre… mais oubliez l’idée d’une visite guidée. Laissez-vous conduire à travers des espaces habituellement invisibles… Nous ne vous en dirons pas plus certaines découvertes méritent de rester des surprises.

Places limitées .

Vire 1 Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 16 00

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English : Journées du Patrimoine visite guidée augmentée du Théâtre le Préau

To mark the venue’s 30th anniversary, the Théâtre du Préau and the Cinéma Basselin are joining forces for Heritage Days with a number of events open to everyone taking place throughout the day on 19 September.

4.30 pm: Augmented reality tour of the Théâtre du Préau (a surprise experience!)

St…

L’événement Journées du Patrimoine visite guidée augmentée du Théâtre le Préau Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie