Journées du Patrimoine visite guidée de la motte féodale Avrilly Chambois

Informations pratiques

Chambois

Journées du Patrimoine visite guidée de la motte féodale

Avrilly 24 bis rue des chênes Chambois Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des journées du Patrimoine une visite guidée de la motte féodale est organisée.

*Visite de la motte féodale. 24 bis rue des chênes, Avrilly, 27240 Chambois.

Venez visiter la motte féodale d’Avrilly, témoin de la période du Duché de Normandie et dont les vestiges vous permettront de rentrer dans l’histoire.

–> Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 18h

Informations 06 10 35 37 92. .

Avrilly 24 bis rue des chênes Chambois 27240 Eure Normandie +33 6 10 35 37 92

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English : Journées du Patrimoine visite guidée de la motte féodale

L’événement Journées du Patrimoine visite guidée de la motte féodale Chambois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure