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Visite guidée de la motte féodale d’Avrilly, rue des chênes, avrilly, chambois, Chambois

Visite guidée de la motte féodale d’Avrilly, rue des chênes, avrilly, chambois, Chambois

Visite guidée de la motte féodale d’Avrilly, rue des chênes, avrilly, chambois, Chambois samedi 19 septembre 2026.

Lieu : rue des chênes, avrilly, chambois

Adresse : 24 rue des chenes, chambois

Ville : 27240 Chambois

Département : Eure

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite guidée de la motte féodale d’Avrilly 19 et 20 septembre rue des chênes, avrilly, chambois Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le site de la motte féodale d’Avrilly, à Chambois, est l’un des plus beaux exemples de site fortifié encore clairement lisible dans l’Eure. Sa mise en valeur par l’association des Amis du donjon depuis plusieurs décennies en permet la parfaite compréhension.

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Le site de la motte féodale d’Avrilly, à Chambois, est l’un des plus beaux exemples de site fortifié encore clairement lisible dans l’Eure. Sa mise en valeur par l’association des Amis du donjon en…

©FrancePoulain