Visite guidée de la motte féodale d’Avrilly, rue des chênes, avrilly, chambois, Chambois

Visite guidée de la motte féodale d’Avrilly 19 et 20 septembre rue des chênes, avrilly, chambois Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le site de la motte féodale d’Avrilly, à Chambois, est l’un des plus beaux exemples de site fortifié encore clairement lisible dans l’Eure. Sa mise en valeur par l’association des Amis du donjon depuis plusieurs décennies en permet la parfaite compréhension.

rue des chênes, avrilly, chambois 24 rue des chenes, chambois Chambois 27240 Avrilly Eure Normandie

Le site de la motte féodale d’Avrilly, à Chambois, est l’un des plus beaux exemples de site fortifié encore clairement lisible dans l’Eure. Sa mise en valeur par l’association des Amis du donjon en…

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