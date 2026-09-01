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AGENDA · Vire Normandie

Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre Dame de Vire Vire Normandie

samedi 19 septembre 2026 · Vire Normandie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue Notre Dame
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre Dame de Vire

Rue Notre Dame Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée sur l’histoire de l’Eglise Notre-Dame de Vire, ses styles et son mobilier, son inscription dans la ville, les éléments symboliques du lieu, entre constructions, destructions et reconstructions. Durée 2h
Visite guidée sur l’histoire de l’Eglise Notre-Dame de Vire, ses styles et son mobilier, son inscription dans la ville, les éléments symboliques du lieu, entre constructions, destructions et reconstructions. Durée 2h   .

Rue Notre Dame Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 68 00 70 

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre Dame de Vire

A guided tour exploring the history of the Church of Notre-Dame de Vire, its architectural styles and furnishings, its place within the town, and the symbolic elements of the site, tracing its history through periods of construction, destruction and reconstruction. Duration: 2 hours

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre Dame de Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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