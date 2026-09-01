Informations pratiques

Vire Normandie

Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre Dame de Vire

Rue Notre Dame Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée sur l’histoire de l’Eglise Notre-Dame de Vire, ses styles et son mobilier, son inscription dans la ville, les éléments symboliques du lieu, entre constructions, destructions et reconstructions. Durée 2h

Visite guidée sur l’histoire de l’Eglise Notre-Dame de Vire, ses styles et son mobilier, son inscription dans la ville, les éléments symboliques du lieu, entre constructions, destructions et reconstructions. Durée 2h .

Rue Notre Dame Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 68 00 70

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre Dame de Vire

A guided tour exploring the history of the Church of Notre-Dame de Vire, its architectural styles and furnishings, its place within the town, and the symbolic elements of the site, tracing its history through periods of construction, destruction and reconstruction. Duration: 2 hours

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Notre Dame de Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie