JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES Port-Vendres
dimanche 20 septembre 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES
1 Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée à la découverte du port de Venus.
Départ à 10h30 et à 15h30. Durée 1h30/2h.
Gratuit, sur réservation.
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1 Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Guided tour to explore the Port of Venus.
Tours depart at 10:30 a.m. and 3:30 p.m. Duration: 1.5–2 hours.
Free, by reservation.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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