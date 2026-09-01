UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES Port-Vendres

dimanche 20 septembre 2026 · Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES Port-Vendres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
1 Quai François Joly
Ville
66660 Port-Vendres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES

1 Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée à la découverte du port de Venus.
Départ à 10h30 et à 15h30. Durée 1h30/2h.
Gratuit, sur réservation.
  .

1 Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour to explore the Port of Venus.
Tours depart at 10:30 a.m. and 3:30 p.m. Duration: 1.5–2 hours.
Free, by reservation.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

À voir aussi à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)