Informations pratiques

Port-Vendres

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES

1 Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée à la découverte du port de Venus.

Départ à 10h30 et à 15h30. Durée 1h30/2h.

Gratuit, sur réservation.

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1 Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Guided tour to explore the Port of Venus.

Tours depart at 10:30 a.m. and 3:30 p.m. Duration: 1.5–2 hours.

Free, by reservation.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE DE PORT-VENDRES Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE