Informations pratiques

Port-Vendres

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC THOMAS BRAIL

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Grimpeur-arboriste et fervent défenseur des arbres, Thomas Brail partage son combat pour la préservation du vivant. Une rencontre inspirante autour de son parcours, de ses engagements et de ses ouvrages.

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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com

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English :

A tree climber and passionate advocate for trees, Thomas Brail shares his fight to preserve life. An inspiring conversation about his journey, his commitments, and his books.

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC THOMAS BRAIL Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-03 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE