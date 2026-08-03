CONCERT SWING SERENADE SISTERS Port-Vendres
dimanche 9 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
CONCERT SWING SERENADE SISTERS
Route de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Plongez dans l’élégance des années 40 à 60 avec les Swing Serenade Sisters. Harmonies vocales, swing et grands classiques vous promettent un concert rétro plein de charme et de bonne humeur.
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Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
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English :
Immerse yourself in the elegance of the 1940s–1960s with the Swing Serenade Sisters. Vocal harmonies, swing, and timeless classics promise a retro concert full of charm and good cheer.
L’événement CONCERT SWING SERENADE SISTERS Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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