Informations pratiques

Port-Vendres

CONCERT SWING SERENADE SISTERS

Route de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Plongez dans l’élégance des années 40 à 60 avec les Swing Serenade Sisters. Harmonies vocales, swing et grands classiques vous promettent un concert rétro plein de charme et de bonne humeur.

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Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

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English :

Immerse yourself in the elegance of the 1940s–1960s with the Swing Serenade Sisters. Vocal harmonies, swing, and timeless classics promise a retro concert full of charm and good cheer.

L’événement CONCERT SWING SERENADE SISTERS Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE