Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma Vire Vire Normandie
samedi 19 septembre 2026 · Vire · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma
Vire 1 Place Castel Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous ouvert à tous.tes Visite du théâtre suivie d’une visite de la cabine de Cinéma
A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous ouvert à tous.tes Visite du théâtre suivie d’une visite de la cabine de Cinéma
Comment crée-t-on un spectacle ? Qu’y a-t-il derrière la scène ? A quoi ressemblent les coulisses, la régie, une loge d’artiste ? Qu’appelle-t-on la servante ? Des loges jusqu’au gril, suivez la guide… Vous découvrirez les missions d’un Centre Dramatique National, l’histoire du Préau et ses anecdotes, et les multiples métiers qui le composent !
Venez découvrir ensuite comment fonctionne une salle de cinéma comment est composé un écran ? comment sont disposées les enceintes ? Puis montez en cabine de projection pour découvrir comment une petite photo fixe sans son devient une grande image mobile et sonore, depuis le 35mm jusqu’au numérique. .
Vire 1 Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma
To mark the venue’s 30th anniversary, the Théâtre du Préau and the Cinéma Basselin are joining forces for Heritage Days with a number of events open to everyone: a tour of the theatre followed by a tour of the cinema projection booth
L’événement Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)
- Visite commentée du trousseau à la fast fashion Vire Normandie 12 septembre 2026
- Visite commentée de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) Vire Normandie 13 septembre 2026
- En selle Marcelle balade vélo guidée Entre ruisseaux et cascades à Maisoncelles la Jourdan Maisoncelles la Jourdan Vire Normandie 16 septembre 2026
- Levez les yeux ! Home, sweet home, vie d’autrefois, vie d’aujourd’hui, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie 18 septembre 2026
- Visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits, Médiathèque municipale, Vire Normandie 18 septembre 2026