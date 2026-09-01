Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma Vire Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma

Vire 1 Place Castel Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous ouvert à tous.tes Visite du théâtre suivie d’une visite de la cabine de Cinéma

A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous ouvert à tous.tes Visite du théâtre suivie d’une visite de la cabine de Cinéma

Comment crée-t-on un spectacle ? Qu’y a-t-il derrière la scène ? A quoi ressemblent les coulisses, la régie, une loge d’artiste ? Qu’appelle-t-on la servante ? Des loges jusqu’au gril, suivez la guide… Vous découvrirez les missions d’un Centre Dramatique National, l’histoire du Préau et ses anecdotes, et les multiples métiers qui le composent !

Venez découvrir ensuite comment fonctionne une salle de cinéma comment est composé un écran ? comment sont disposées les enceintes ? Puis montez en cabine de projection pour découvrir comment une petite photo fixe sans son devient une grande image mobile et sonore, depuis le 35mm jusqu’au numérique. .

Vire 1 Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 16 00

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English : Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma

To mark the venue’s 30th anniversary, the Théâtre du Préau and the Cinéma Basselin are joining forces for Heritage Days with a number of events open to everyone: a tour of the theatre followed by a tour of the cinema projection booth

L’événement Journées du Patrimoine visite guidée du Théâtre et de la cabine de cinéma Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie