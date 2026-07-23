Journées du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Bredons Eglise de Bredons Albepierre-Bredons

Informations pratiques

Albepierre-Bredons

Journées du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Bredons

Eglise de Bredons Bredons Albepierre-Bredons Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Guidé par Alexandre Albisson, président des Amis de Bredons, découvrez les nombreux trésors du village son église, ses habitats troglodytiques, sa fontaine médiévale, etc. Durée 1h environ. Rendez-vous devant l’église. Sur réservation

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Eglise de Bredons Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 09 47 contact@hautesterrestourisme.fr

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English :

Led by Alexandre Albisson, president of the Friends of Bredons, discover the village’s many treasures: its church, its cave dwellings, its medieval fountain, and more. Duration: About 1 hour. Meet in front of the church. By reservation only.

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du village et de l’église de Bredons Albepierre-Bredons a été mis à jour le 2026-07-23 par Hautes Terres Tourisme