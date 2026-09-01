JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN Palau-del-Vidre
samedi 19 septembre 2026 · Palau-del-Vidre
Informations pratiques
Palau-del-Vidre
JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN
Place de la République Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Du fleuve à la terre histoire d’un terroir catalan
Entre fleuve et vergers, partez à la découverte de Palau-del-Vidre, où histoire agricole, arts du feu et légendes se mêlent autour du mystérieux Palais du Verre .
Départ à 9h et à 14h. Durée 1h30/2h. Gratuit, sur réservation.
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Place de la République Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
From the River to the Land: The History of a Catalan Region
Between the river and the orchards, set out to discover Palau-del-Vidre, where agricultural history, the art of fire, and legends intertwine around the mysterious Palace of Glass.
Tours depart at 9 a.m. and 2 p.m. Duration: 1.5–2 hours. Free, by reservation.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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