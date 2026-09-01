Informations pratiques

Palau-del-Vidre

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN

Place de la République Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Du fleuve à la terre histoire d’un terroir catalan

Entre fleuve et vergers, partez à la découverte de Palau-del-Vidre, où histoire agricole, arts du feu et légendes se mêlent autour du mystérieux Palais du Verre .

Départ à 9h et à 14h. Durée 1h30/2h. Gratuit, sur réservation.

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Place de la République Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

From the River to the Land: The History of a Catalan Region

Between the river and the orchards, set out to discover Palau-del-Vidre, where agricultural history, the art of fire, and legends intertwine around the mysterious Palace of Glass.

Tours depart at 9 a.m. and 2 p.m. Duration: 1.5–2 hours. Free, by reservation.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE