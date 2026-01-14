VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN Palau-del-Vidre

VISITE GUIDEE HISTOIRE D’UN TERROIR CATALAN

Place de la République Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : 2026-08-31 10:00:00

fin : 2026-08-31 11:30:00

2026-08-31

Du fleuve à la terre histoire d’un terroir catalan

Entre fleuve et vergers, partez à la découverte de Palau-del-Vidre, où histoire agricole, arts du feu et légendes se mêlent autour du mystérieux Palais du Verre .

Durée 1h30, sur réservation.

Place de la République Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

From river to earth: the story of a Catalan terroir

Between river and orchards, discover Palau-del-Vidre, where agricultural history, the arts of fire and legends mingle around the mysterious Glass Palace .

Duration 1h30, on reservation.

