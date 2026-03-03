LES ACCORDS METS & VINS AU DOMAINE VILLECLARE

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : Vendredi 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-29

Les mardis, laissez-vous guider par des accords savamment élaborés entre quatre cuvées d’exception et des mets savoureux, spécialement préparés. Une invitation à éveiller vos sens et à redécouvrir l’harmonie parfaite entre vins et dégustation.

Sur réservation uniquement. Pas d’inscription, ni de paiement sur place.

Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

On Tuesdays, let yourself be guided by carefully crafted pairings between four exceptional cuvées and specially prepared, tasty dishes. An invitation to awaken your senses and rediscover the perfect harmony between wine and food.

By reservation only. No registration, no payment on site.

