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AGENDA · Vire Normandie

Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie Vire Normandie

samedi 19 septembre 2026 · Vire Normandie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
128 Rue Chênedollé
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie

128 Rue Chênedollé Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez visiter la médiathèque sous un angle historique et découvrir plusieurs manuscrits aux histoires étonnantes ! réservation obligatoire durée 1h 10 px max.
Venez visiter la médiathèque sous un angle historique et découvrir plusieurs manuscrits aux histoires étonnantes ! réservation obligatoire durée 1h 10 px max.   .

128 Rue Chênedollé Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 10  mediatheque@virenormandie.fr

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English : Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie

Come and explore the media library from a historical perspective and discover a number of manuscripts with fascinating stories! Booking essential duration: 1 hour max. 10 people.

L’événement Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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