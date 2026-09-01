Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie Vire Normandie
samedi 19 septembre 2026 · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie
128 Rue Chênedollé Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez visiter la médiathèque sous un angle historique et découvrir plusieurs manuscrits aux histoires étonnantes ! réservation obligatoire durée 1h 10 px max.
Venez visiter la médiathèque sous un angle historique et découvrir plusieurs manuscrits aux histoires étonnantes ! réservation obligatoire durée 1h 10 px max. .
128 Rue Chênedollé Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 10 mediatheque@virenormandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie
Come and explore the media library from a historical perspective and discover a number of manuscripts with fascinating stories! Booking essential duration: 1 hour max. 10 people.
L’événement Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)
- Visite commentée du trousseau à la fast fashion Vire Normandie 12 septembre 2026
- Visite commentée de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) Vire Normandie 13 septembre 2026
- En selle Marcelle balade vélo guidée Entre ruisseaux et cascades à Maisoncelles la Jourdan Maisoncelles la Jourdan Vire Normandie 16 septembre 2026
- Levez les yeux ! Home, sweet home, vie d’autrefois, vie d’aujourd’hui, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie 18 septembre 2026
- Visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits, Médiathèque municipale, Vire Normandie 18 septembre 2026