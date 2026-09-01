Informations pratiques

Vire Normandie

Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie

128 Rue Chênedollé Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter la médiathèque sous un angle historique et découvrir plusieurs manuscrits aux histoires étonnantes ! réservation obligatoire durée 1h 10 px max.

Venez visiter la médiathèque sous un angle historique et découvrir plusieurs manuscrits aux histoires étonnantes ! réservation obligatoire durée 1h 10 px max. .

128 Rue Chênedollé Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 27 10 mediatheque@virenormandie.fr

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English : Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie

Come and explore the media library from a historical perspective and discover a number of manuscripts with fascinating stories! Booking essential duration: 1 hour max. 10 people.

L’événement Journées du patrimoine visite guidée historique de la médiathèque et présentation de manuscrits à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie