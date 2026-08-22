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AGENDA · Sauvigney-lès-Gray

Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie Route d’Angirey Sauvigney-lès-Gray

samedi 19 septembre 2026 · Route d'Angirey · Sauvigney-lès-Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Route d'Angirey
Adresse
Galerie L'Orangerie
Ville
70100 Sauvigney-lès-Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Sauvigney-lès-Gray

Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie

Route d’Angirey Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La galerie l’Orangerie à Sauvigney-Lès-Gray vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine.   .

Route d’Angirey Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 50 31 25  orangerie.charmoiselle@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie

L’événement Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie Sauvigney-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY