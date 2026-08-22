Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie Route d’Angirey Sauvigney-lès-Gray

Informations pratiques

Sauvigney-lès-Gray

Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie

Route d’Angirey Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La galerie l’Orangerie à Sauvigney-Lès-Gray vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. .

Route d’Angirey Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 50 31 25 orangerie.charmoiselle@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie

L’événement Journées du Patrimoine visite libre de la Galerie l’Orangerie Sauvigney-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY