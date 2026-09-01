Journées du patrimoine Visite libre de la sous préfecture de Vire et histoire de l’industrie textile Vire Vire Normandie
samedi 19 septembre 2026 · Vire · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Journées du patrimoine Visite libre de la sous préfecture de Vire et histoire de l’industrie textile
Vire 7 Rue des Cordeliers Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir une exposition autour de l’industrie textile de l’arrondissement de Vire et les uniformes de la République. La visite est libre dans les salons d’apparat de la résidence du sous-préfet ainsi que dans les jardins à la française.
Venez découvrir une exposition autour de l’industrie textile de l’arrondissement de Vire et les uniformes de la République. La visite est libre dans les salons d’apparat de la résidence du sous-préfet ainsi que dans les jardins à la française. .
Vire 7 Rue des Cordeliers Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 14 47 60 92
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English : Journées du patrimoine Visite libre de la sous préfecture de Vire et histoire de l’industrie textile
Come and discover an exhibition on the textile industry in the Vire district and the uniforms of the Republic. You are free to explore the state rooms of the sub-prefect’s residence and the French-style gardens at your leisure.
L’événement Journées du patrimoine Visite libre de la sous préfecture de Vire et histoire de l’industrie textile Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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