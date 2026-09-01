Journées du Patrimoine Visite libre du parc Brélès
vendredi 18 septembre 2026 · Brélès
Informations pratiques
Brélès
Journées du Patrimoine Visite libre du parc
Chateau de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
Déambulez dans le parc pour découvrir les aménagements historiques et son histoire. Un plan vous sera remis à l’accueil pour vous accompagner dans cette balade et profitez des structures ludiques sur votre passage. .
Chateau de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Visite libre du parc Brélès a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE
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