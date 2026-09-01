Informations pratiques

Brélès

Journées du Patrimoine Visite libre du parc

Chateau de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

Déambulez dans le parc pour découvrir les aménagements historiques et son histoire. Un plan vous sera remis à l’accueil pour vous accompagner dans cette balade et profitez des structures ludiques sur votre passage. .

Chateau de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre du parc Brélès a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE