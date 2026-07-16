Visite libre du parc, Château & Parc de Kergroadez, Brélès

Informations pratiques

Visite libre du parc 18 – 20 septembre Château & Parc de Kergroadez Finistère

5€ par personne, gratuit pour les -4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulez dans le parc pour découvrir les aménagements historiques et son histoire. Un plan vous sera remis à l’accueil pour vous accompagner dans cette balade et profitez des structures ludiques sur votre passage.

Château & Parc de Kergroadez Kergroadez, 29810, Brélès Brélès 29810 Finistère Bretagne 0649709740 https://kv2.kergroadez.fr/ https://www.instagram.com/chateau_et_jardins_kergroadez/;https://www.facebook.com/Kergroadez/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089844 Bâti en amont de l’aber Ildut et situé sur la commune de Brélès, Kergroadez est un bâtiment emblématique des constructions léonardes de la noblesse bretonne. Le château est aujourd’hui progressivement restauré et remeublé.

En 1598, le Marquis de Kergroadez a souhaité bâtir une « belle demeure » sur ses terres du Bas-Léon. Dans le contexte troublé de la fin de la guerre de la Ligue et de la signature de l’édit de Nantes, le château a été doté d’une structure solide et fortifiée. Bien qu’abandonné pendant 150 ans, l’appareillage du château est resté intact. Parking à l’extérieur

Déambulez dans le parc pour découvrir les aménagements historiques et son histoire. Un plan vous sera remis à l’accueil pour vous accompagner dans cette balade et profitez des structures ludiques sur…

©Château et Parc de Kergroadez