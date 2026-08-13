Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue Temple Orthez

Informations pratiques

Orthez

Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue

Temple 20 rue du Général Foy Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

10h à 12h et de 14h à 18h Entrez dans ce temple protestant classé aux monuments historiques depuis 2013. L’austérité qui caractérise les temples est contrastée par l’orgue baroque de 1996. Une personne vous accueillera pour répondre aux questions et faire un historique du bâtiment.

Présence de l’exposition sur l’historique, les fondements bibliques et la démarche Église verte.

Par l’Église protestante unie d’Orthez.

14h à 18h Présentation de l’orgue Pesce datant de 1996 et illustration par quelques pièces (baroques et modernes). Par Olivier Pezé, de l’association Orgues d’Orthez . .

Temple 20 rue du Général Foy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orguesdorthez@mailo.com

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English : Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue

L’événement Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue Orthez a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn