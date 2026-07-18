Journées du patrimoine Visite libre du Théâtre antique et du Musée d’art et d’histoire Théâtre Antique d’Orange Orange

Informations pratiques

Orange

Journées du patrimoine Visite libre du Théâtre antique et du Musée d’art et d’histoire

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Théâtre Antique et le Musée sont en accès libre. Possibilité également de compléter la visite avec un audioguide (3€) une visite virtuelle (5€).

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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 51 17 60 message@theatre-antique.com

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English : Heritage days: Unaccompanied tour of the Roman Theatre and the Art and History museum

During the Journées du Patrimoine, the Théâtre Antique and the Museum are open to the public. You can also complement your visit with an audioguide (3?) or a virtual tour (5?).

L’événement Journées du patrimoine Visite libre du Théâtre antique et du Musée d’art et d’histoire Orange a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’Orange en Provence Tourisme