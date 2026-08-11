Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château Théâtre du Château Eu
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Château · Eu
Informations pratiques
Eu
Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château
Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du Théâtre du Château. .
Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr
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English : Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château
L’événement Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château Eu a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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