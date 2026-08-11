Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château Théâtre du Château Eu

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Château · Eu

Informations pratiques

Eu

Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du Théâtre du Château. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

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English : Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château

L’événement Journées du Patrimoine | Visite libre du Théâtre du Château Eu a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers