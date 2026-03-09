Visite guidée Eu Mille ans d’Histoire Place Guillaume le Conquerant Eu

Visite guidée Eu Mille ans d’Histoire

Réservation obligatoire | Adulte 6€ Enfant (de 6 à 12 ans) 3,50€ Gratuit pour les moins de 6 ans.

À Eu, le patrimoine est partout ! La ville, outre son château, recèle un nombre important de monuments qui font d’elle une des plus importantes en terme de patrimoine bâti de Normandie après Rouen. De la Collégiale Notre Dame et St Laurent O’Toole (12ème/13ème s.), à la Chapelle du Collège des Jésuites (17ème s.), en passant par les rues historiques et fleuries aux jolies demeures, une promenade historique vous permet de découvrir son évolution du 12ème au 19ème siècle.

La Ville d’Eu, dernier domaine royal de France, déploie un patrimoine exceptionnel.

Ses monuments forcent l’admiration et nous rappellent la foi et le génie de ses bâtisseurs.

Visite commentée des principaux monuments Collégiale gothique, Crypte du XIIème et gisants médiévaux, Chapelle des Jésuites et rues anciennes.

Place Guillaume le Conquerant Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69 info@destination-letreport-mers.fr

