Journées du Patrimoine Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen Propriété Gazan Bertreville-Saint-Ouen

Bertreville-Saint-Ouen

Journées du Patrimoine Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen

Propriété Gazan 8 Route d’Auppegard Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir sur le site privé du Bois Gazan les vestiges du site de lancement de V1 de Bertreville-Saint-Ouen.

Visites guidées de 10h à 18h en compagnie des membres de l’association de sauvegarde du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen Auppegard.

Exposition d’objets trouvés sur le site et mini camp US. .

Propriété Gazan 8 Route d’Auppegard Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 29 67 05

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English : Journées du Patrimoine Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen

L’événement Journées du Patrimoine Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen Bertreville-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux