Visite libre de la base légère du Bois Gazan, site V1 du Bois Gazan, Bertreville-Saint-Ouen

Informations pratiques

Visite libre de la base légère du Bois Gazan 19 et 20 septembre site V1 du Bois Gazan Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En suivant le circuit fléché et en lisant les panneaux situés sur chaque bâtiment, vous pouvez comprendre le fonctionnement de cette base légère de V1 pratiquement complète et qui a fonctionné et a été bombardée par les alliés. En plus des dégâts matériels et humains que ses V1 ont pu créés à Londres, elle est également responsable de la tragédie d’Auppegard avec ses 14 victimes et des victimes des bombardements la visant à Bertreville.

site V1 du Bois Gazan Bertreville St Ouen-76590- 8, route d’Auppegard Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie 06 33 96 20 86 Cette base légère a fonctionné,un de ses V1 est responsable de la tragédie d’Auppegard du 16 juin 44 qui a fait 14 victimes. Elle est pratiquement complète et les bénévoles ont découvert des bunkers enterrés. Les autres bâtiments ont été dégagés d’une végétation luxuriante. Les bombardements alliés y ont fait des dégâts et ont été meutriers sur la population du village. Lors des portes ouvertes, le parking est assuré.

en suivant le circuit fléché et en lisant les panneaux situés sur chaque bâtiment, vous pouvez comprendre le fonctionnement de cette base légère de V1 pratiquement complète et qui a fonctionné et a à…

Bérénice de La Moissonnière