Journées du Patrimoine Visitez une église et son clocher roman Attancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Attancourt
Informations pratiques
Attancourt
Journées du Patrimoine Visitez une église et son clocher roman
Eglise Saint-Louvent Attancourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Découvrez l’intérieur d’un édifice à clocher roman du XIIème siècle. Le chœur, le portail occidental et la tour du clocher de l’église datent de la fin du XIIème siècle. La nef fut remaniée en 1755, comme l’indique la date inscrite sur son mur nord. Le clocher présente un toit en bâtière et sa tour possède d’élégantes baies jumelles, ainsi qu’une curieuse tête sculptée grimaçante. Au-dessus de la tour, la statue de la Vierge daterait de 1731. .
Eglise Saint-Louvent Attancourt 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84
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L’événement Journées du Patrimoine Visitez une église et son clocher roman Attancourt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne