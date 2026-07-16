Visitez une église et son clocher roman, Église Saint-Louvent, Attancourt

Informations pratiques

Visitez une église et son clocher roman Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Louvent Haute-Marne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez la porte de cet édifice et laissez-vous surprendre par son clocher roman du XIIe siècle. En visite libre, explorez un lieu témoin d’un patrimoine architectural rare et préservé. Un voyage dans le temps à vivre à votre rythme.

Église Saint-Louvent Grande rue, 52130 Attancourt Attancourt 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 05 31 84 http://www.lacduder.com Le chœur, le portail occidental et la tour du clocher de l’église Saint-Louvent datent de la fin du XIIe siècle. La nef fut remaniée en 1755, comme l’indique la date inscrite sur son mur nord.

Le clocher présente un toit en bâtière et sa tour possède d’élégantes baies jumelles, ainsi qu’une curieuse tête sculptée grimaçante. Au dessus de la tour, la statue de la Vierge daterait de 1731.

Poussez la porte de cet édifice et laissez-vous surprendre par son clocher roman du XIIe siècle. En visite libre, explorez un lieu témoin d’un patrimoine architectural rare et préservé. Un voyage le…

©Mairie d’Attancourt