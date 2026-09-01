Journées du Patrimoine Voyage musical du 16e au 19e siècle Temple de St Sulpice de Royan Saint-Sulpice-de-Royan

dimanche 20 septembre 2026 · Temple de St Sulpice de Royan · Saint-Sulpice-de-Royan

Informations pratiques

Saint-Sulpice-de-Royan

Journées du Patrimoine Voyage musical du 16e au 19e siècle

Temple de St Sulpice de Royan Route de Rochefort Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Hautbois, flûtes, guitare, clavecin.

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Temple de St Sulpice de Royan Route de Rochefort Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 52 24 72

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English :

Oboe, flutes, guitar, harpsichord.

L’événement Journées du Patrimoine Voyage musical du 16e au 19e siècle Saint-Sulpice-de-Royan a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique