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Lisieux

Journées Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée Femmes artistes au Musée d’art et d’histoire de Lisieux

38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Lors de cette visite guidée, venez découvrir les artistes femmes présentes dans les collections et exposées au musée d’art et d’histoire de Lisieux.

Lors de cette visite guidée, venez découvrir les artistes femmes présentes dans les collections et exposées au musée d’art et d’histoire de Lisieux. Plusieurs figures locales sont valorisées comme Jeanne Bonnefoi ou Rosalie Riesener, mais aussi une artiste d’envergure, Rosa Bonheur, dont des œuvres sont présentées dans l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes . Dans le cadre des Journées du Patrimoine HF+ Normandie .

38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Journées Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée Femmes artistes au Musée d’art et d’histoire de Lisieux

On this guided tour, come and discover the female artists featured in the collections and on display at the Lisieux Museum of Art and History.

L’événement Journées Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée Femmes artistes au Musée d’art et d’histoire de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité