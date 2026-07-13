AGENDA · Épaignes
Journées Européenne du Patrimoine Épaignes
dimanche 20 septembre 2026 · Épaignes
Informations pratiques
Épaignes
Journées Européenne du Patrimoine
Eglise Épaignes Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous à l’église pour une vision avant et après Guerre de ce monument.
Vous pourrez observer les changements à travers des photographies d’époques. .
Eglise Épaignes 27260 Eure Normandie +33 6 14 28 18 35
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English : Journées Européenne du Patrimoine
L’événement Journées Européenne du Patrimoine Épaignes a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge