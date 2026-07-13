Informations pratiques

Épaignes

Journées Européenne du Patrimoine

Eglise Épaignes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous à l’église pour une vision avant et après Guerre de ce monument.

Vous pourrez observer les changements à travers des photographies d’époques. .

Eglise Épaignes 27260 Eure Normandie +33 6 14 28 18 35

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English : Journées Européenne du Patrimoine

L’événement Journées Européenne du Patrimoine Épaignes a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge