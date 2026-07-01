Visite guidée du pressoir, Pressoir « les 3 pommes espagnoles », Épaignes

Informations pratiques

Visite guidée du pressoir 18 et 19 septembre Pressoir « les 3 pommes espagnoles » Eure

Réservation conseillée, prévoir chaussures adaptées à un milieu humide, ateliers non accessibles aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au coeur de la ferme communale, le Pressoir se réveille et ouvre ses portes au public. Venez découvrir la production de jus de pommes et d’huile de noix artisanales.

Accompagné par notre guide, vous allez parcourir les ateliers de production. Il vous sera présenté l’histoire du lieu, le projet, les installations, et vous pourrez vous balader dans le site de la ferme.

Vous profiterez de l’exposition photo, extrait de la série « Histoires de chez-nous » de Charlotte Lakits, dans laquelle portraits et paroles de Normands nous invitent à réfléchir : que signifie être chez-soi ? Comment naît notre sentiment d’appartenance à un territoire ?

N’oubliez pas de mettre des bottes !

Pressoir « les 3 pommes espagnoles » Route de Pont-Audemer, 27260 Épaignes Épaignes 27260 Eure Normandie 09 70 03 23 80 https://lestroispommesepagnoles.fr/ [{« type »: « email », « value »: « lestroispommesepagnoles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 70 03 23 80 »}] Situé dans la ferme communale, le Pressoir Les 3 Pommes Epagnoles ouvre ses portes lors du démarrage de la saison de pommes. Venez découvrir la production de jus de pommes et d’huile de noix. Profitez pour découvrir l’atelier cuisine et l’espace d’accueil.

Une exposition photo est prévue à cette occasion. Parking sur place,

Bus : ligne Pont-Audemer / Lisieux

Au coeur de la ferme communale, le Pressoir se réveille et ouvre ses portes au public. Venez découvrir la production de jus de pommes et d’huile de noix artisanales.

Les 3 Pommes Epagnoles©