Marle

Journées Européennes de l’Archéologie 2026 à Marle

Moulin de Marle Marle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Glissez-vous en famille dans la peau d’un archéologue !

Les Journées de l’archéologie sont l’occasion de présenter au grand public l’état de l’archéologie actuelle et de lui présenter de récentes découvertes, ou d’exhumer des pièces rarement montrées, et ce gratuitement !

Venez découvrir sous cet angle le Musée des Temps Barbares dédié à la vie du Haut Moyen Âge, et plus précisément à la période mérovingienne…

RV sur le site du Musée les 13 & 14/06 de 14h à 19h ! .

Moulin de Marle Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 01 33 webmail@museedestempsbarbares.fr

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English :

Put your family in the shoes of an archaeologist!

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie 2026 à Marle Marle a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon