Marle

Journées Mérovingiennes de Marle

Moulin de Marle Marle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Revivez le quotidien des femmes et hommes des VIe et VIIe siècles de notre ère, retour vers le passé garanti !

Plusieurs associations de reconstitution historique autour du monde Franc seront présentes sur le site tout le week-end, avec démonstrations notamment de forge, teinture, tissage, poterie, ou de tir d’armes de jet !

RV sur le site du Musée tout le week-end de 14h à 19h ! .

Moulin de Marle Marle 02250 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 01 33

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English :

Relive the daily lives of men and women in the 6th and 7th centuries AD, and take a step back in time!

L’événement Journées Mérovingiennes de Marle Marle a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon