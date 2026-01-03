Journées européennes de l’archéologie 2026 Guebwiller
3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21
2026-06-20
Programme à venir en lien avec l’exposition estivale du 5 juin au 6 septembre 2026, Deux siècles d’archéologie dans la Région de Guebwiller, de la terre à la lumière, en partenariat avec Archéologie Alsace.
3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr
