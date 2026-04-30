Journées européennes de l’archéologie 2026

Visite, village et exposition, retrouvez les évènements proposés par le pôle archéologique de la Ville de Paris en cette première quinzaine de juin !

Cette année encore, les équipes du pôle archéologique de la Ville de Paris se mobilisent pour vous faire découvrir toutes les facettes de leurs métiers.

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

gratuit

voir les modalités pour chaque évènement

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:59:59+02:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

