Journées européennes de l’archéologie à Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut

Condé-sur-l’Escaut

Journées européennes de l’archéologie à Condé-sur-l’Escaut

place Pierre Delcourt Condé-sur-l’Escaut Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) vous convie à une conférence passionnante à la médiathèque afin de vous présenter les découvertes inédites effectuées lors des fouilles sur le chantier de la rue Gambetta.

Cette rencontre privilégiée autour de notre histoire s’adresse à un public adulte, à partir de 15 ans. Afin de pouvoir y assister, merci de bien vouloir vous inscrire au préalable en contactant l’équipe par e-mail à mediatheque@condesurlescaut.fr ou par téléphone au 03 27 20 36 60

L’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) vous convie à une conférence passionnante à la médiathèque afin de vous présenter les découvertes inédites effectuées lors des fouilles sur le chantier de la rue Gambetta.

Cette rencontre privilégiée autour de notre histoire s’adresse à un public adulte, à partir de 15 ans. Afin de pouvoir y assister, merci de bien vouloir vous inscrire au préalable en contactant l’équipe par e-mail à mediatheque@condesurlescaut.fr ou par téléphone au 03 27 20 36 60 .

place Pierre Delcourt Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 36 40 contact@condesurlescaut.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) invites you to an exciting conference at the media library to present the new discoveries made during excavations on the rue Gambetta site.

This privileged encounter with our history is aimed at adults aged 15 and over. To be able to attend, please register in advance by contacting the team by e-mail at mediatheque@condesurlescaut.fr or by telephone on 03 27 20 36 60

L’événement Journées européennes de l’archéologie à Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Valenciennes