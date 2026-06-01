Journées européennes de l’archéologie à Onnaing Rue Jacky Leroy Condé-sur-l’Escaut

Condé-sur-l’Escaut

Journées européennes de l’archéologie à Onnaing

Rue Jacky Leroy PAVE 2 Condé-sur-l’Escaut Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) mènent actuellement une fouille à Onnaing. Le chantier sera exceptionnellement ouvert au public le samedi 13 juin 2026, dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie (JEA). Les archéologues ont mis au jour de nombreux vestiges témoignant de la présence d’une ferme gauloise et de son évolution jusqu’à l’époque romaine.

Des visites, commentées par les archéologues, seront proposées toutes les 30 minutes. En parallèle, des ateliers permettront aux visiteurs d’en apprendre davantage sur l’archéologie préventive et le travail des archéologues. Afin d’assurer la sécurité de tous, l’accès aux visites sera réservé aux personnes inscrites.

Il est recommandé de prévoir des chaussures fermées et adaptées à un chantier de fouilles (baskets, chaussures de marche).

Créneau de 10h déjà complet

Les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) mènent actuellement une fouille à Onnaing. Le chantier sera exceptionnellement ouvert au public le samedi 13 juin 2026, dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie (JEA). Les archéologues ont mis au jour de nombreux vestiges témoignant de la présence d’une ferme gauloise et de son évolution jusqu’à l’époque romaine.

Des visites, commentées par les archéologues, seront proposées toutes les 30 minutes. En parallèle, des ateliers permettront aux visiteurs d’en apprendre davantage sur l’archéologie préventive et le travail des archéologues. Afin d’assurer la sécurité de tous, l’accès aux visites sera réservé aux personnes inscrites.

Il est recommandé de prévoir des chaussures fermées et adaptées à un chantier de fouilles (baskets, chaussures de marche).

Créneau de 10h déjà complet .

Rue Jacky Leroy PAVE 2 Condé-sur-l’Escaut 59447 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 36 40 contact@condesurlescaut.fr

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English :

Archaeologists from the Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) are currently conducting an excavation in Onnaing. The site will be exceptionally open to the public on Saturday June 13, 2026, as part of the European Archaeology Days (JEA). The archaeologists have unearthed numerous remains testifying to the presence of a Gallic farm and its development up to Roman times.

Tours, with commentary by archaeologists, will be offered every 30 minutes. At the same time, workshops will enable visitors to learn more about preventive archaeology and the work of archaeologists. To ensure everyone’s safety, access to the tours will be restricted to registered visitors only.

We recommend that you bring closed-toe shoes suitable for an excavation site (sneakers, walking shoes).

10 a.m. slot already full

L’événement Journées européennes de l’archéologie à Onnaing Condé-sur-l’Escaut a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Valenciennes