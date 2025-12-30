JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Atelier initiation à l’archéologie, Valognes Valognes

JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Atelier initiation à l’archéologie, Valognes

5 Chasse de Chanteloup Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Pinceau en main, casquette sur la tête… prêt à partir à la découverte des secrets du passé ?

Cet atelier propose aux enfants de s’initier aux gestes et méthodes des archéologues à l’occasion des journées européennes de l’archéologie.

Réservation obligatoire 02 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

RDV Chapelle de la Victoire, Valognes .

5 Chasse de Chanteloup Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

