JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE Atelier initiation à l’archéologie, Valognes Valognes samedi 13 juin 2026.
5 Chasse de Chanteloup Valognes Manche
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
2026-06-13
Pinceau en main, casquette sur la tête… prêt à partir à la découverte des secrets du passé ?
Cet atelier propose aux enfants de s’initier aux gestes et méthodes des archéologues à l’occasion des journées européennes de l’archéologie.
Réservation obligatoire 02 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
RDV Chapelle de la Victoire, Valognes .
