Les conférences d’histoire de l’art 5/5 L’œuvre de Maurice Pigeon Rue de L Hôtel Dieu Valognes

Les conférences d’histoire de l’art 5/5 L’œuvre de Maurice Pigeon
Rue de L Hôtel Dieu Hôtel Dieu Valognes Manche
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:00:00
2026-06-11
Dans le cadre de l’exposition organisée par l’association Les Amis de Valognes, cette conférence revient sur l’œuvre et le parcours de Maurice Pigeon, artiste emblématique dont le travail a marqué la scène locale et régionale.
Ses œuvres seront exposées durant les trois premières semaines de juin dans la galerie de l’Hôtel-Dieu.
Gratuit & sans réservation .
Rue de L Hôtel Dieu Hôtel Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
