Les conférences d’histoire de l’art 5/5 L’œuvre de Maurice Pigeon Rue de L Hôtel Dieu Valognes

Les conférences d’histoire de l’art 5/5 L’œuvre de Maurice Pigeon

Rue de L Hôtel Dieu Hôtel Dieu Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Dans le cadre de l’exposition organisée par l’association Les Amis de Valognes, cette conférence revient sur l’œuvre et le parcours de Maurice Pigeon, artiste emblématique dont le travail a marqué la scène locale et régionale.

Ses œuvres seront exposées durant les trois premières semaines de juin dans la galerie de l’Hôtel-Dieu.

Gratuit & sans réservation .

Rue de L Hôtel Dieu Hôtel Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les conférences d’histoire de l’art 5/5 L’œuvre de Maurice Pigeon

L’événement Les conférences d’histoire de l’art 5/5 L’œuvre de Maurice Pigeon Valognes a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin